В міністерстві інфраструктури чекають кібератак, сайт не працює

На сайті міністерства інфраструктури вживають заходів безпеки через повідомлення про кібер-загрози.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар відомства Марина Томко.

"У зв’язку з отриманням низки повідомлень про зростання кібер-загрози, Міністерством інфраструктури вживаються заходи з підвищення інформаційної безпеки", - написала Томко.

Також вона додала, що сайт міністерства інфраструктури тимчасово не працює.

Наразі відвідати сайт відомства неможливо. Після декількох хвилин очікування, з'являється повідомлення, що час очкування з'єднання з інтернет-сторінкою вичерпаний.

Як відомо, 27 червня сталися атаки вірусу під назвою Petya.A на мережі українських банків і великих компаній. Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Українська правда