Один із учасників подій у суді над Коханівським був у розшуку – поліція

Один із учасників подій у Святошинському районному суді перебував розшуку за неправдиве повідомлення про замінування виправної колонії.

Про це стало відомо, коли чоловіка доставили до Шевченківського управління поліції, інформує 24 жовтня прес-служба поліції.

Правоохоронці зазначають, що після розблокування будівлі суду до Шевченківського управління поліції доставили 30 осіб.

"Під час встановлення їх анкетних даних зʼясувалося, що серед доставлених є уродженець РФ, 1991 року народження, який перебуває у розшуку за завідомо неправдиве повідомлення про замінування Березанської виправної колонії", – йдеться в повідомленні поліції.

#Київ: Один із учасників подій у #Святошинський_суд перебував у розшуку за неправдиве повідомлення про замінування виправної колонії pic.twitter.com/joyWC6D4dS — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) October 24, 2017

Правоохоронці готують матеріали для затримання чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Окрім того, йому буде оголошена підозра у вчиненні правопорушення у Святошинському районному суді за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Жителю Вишгорода Київської області загрожує до семи років позбавлення волі.

Правоохоронці кажуть, що під час перевірки також встановлено, що раніше чоловік, який є військовослужбовцем Збройних Сил України, самовільно залишив військову частину в Ужгороді. Ця інформація буде ретельно перевірена.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.

Українська правда