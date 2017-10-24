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Один из участников событий в суде над Коханивским был в розыске - полиция

Вторник, 24 октября 2017, 16:03

Один из участников событий в Святошинском районном суде находился розыске за ложное сообщение о заминировании исправительной колонии.

Об этом стало известно, когда мужчину доставили в Шевченковский управления полиции, передает 24 октября пресс-служба полиции.

Правоохранители отмечают, что после разблокирования здания суда в Шевченковское управления полиции доставили 30 человек.

"При установке их личных данных выяснилось, что среди доставленных есть уроженец РФ, 1991 года рождения, который находится в розыске за заведомо ложное сообщение о заминировании Березанской исправительной колонии", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители готовят материалы для задержания мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме того, ему будет объявлено ​​подозрение в совершении правонарушения в Святошинском районном суде по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Жителю Вышгорода Киевской области грозит до семи лет лишения свободы, отмечает полиция.

Правоохранители говорят, что во время проверки также установлено, что ранее мужчина, который является военнослужащим Вооруженных Сил Украины, самовольно покинул воинскую часть в Ужгороде. Эта информация будет тщательно проверена.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

Украинская правда

Темы: суд
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