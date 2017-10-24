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Справа Коханівського: Суд відмовив захисту у відводі прокурора

Вівторок, 24 жовтня 2017, 17:45

Святошинський районний суд Києва не задовольнив клопотання захисту щодо відведення прокурора у справі про стрілянину лідера "ОУН" Миколи Коханівського.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" із залу засідання.

"Заява про відвід прокурора не підлягає задоволенню" – сказала суддя Іванна Миколаєць.

"Прокурор штучно створює доказову базу, тому він підлягає відводу" – сказала одна із захисниць.

Однією з претензій було те, що на роздруківках з камер відеоспостережень, наданих прокурором, відсутні декілька хвилин. Тому захист вважає, що це вказує на підробку документів.

"Вказані обставини не підтверджуються жодними матеріалами кримінального провадження, крім слів адвокатів. У зв'язку з цим вважаю, що підстав, які передбачені ст. 77 КПК щодо відведення прокурора, адвокатами не озвучено. Вважаю клопотання необґрунтованим" – заявив прокурор.

Окрім того, адвокати заявили, що Коханівському не повідомили вчасно про підозру, тому його затримання є незаконним і лідера добровольчого руху "ОУН" мають відпустити з-під варти.

В приміщенні суду з Коханівського зняли кайданки, оскільки з часу затримання пройшло 72 години.

 
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Раніше 24 жовтня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про неприпустимість "партійних судів" і погромів і допустив, що стосовно командира "Добровольчого батальйону ОУН" Миколи Коханівського суд обере запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні  Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.

Олег Твердь, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судкриміналКиїв
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