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Дело Коханивского: Суд отказал защите в отводе прокурора

Вторник, 24 октября 2017, 17:45

Святошинский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство защиты об отводе прокурора по делу о стрельбе лидера "ОУН" Николая Коханивского.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала заседания.

"Заявление об отводе прокурора не подлежит удовлетворению", – сказала судья Иванна Миколаец.

"Прокурор искусственно создает доказательную базу, поэтому он подлежит отводу", – сказала одна из адвокатов.

Одной из претензий было то, что на распечатках с камер видеонаблюдений, предоставленных прокурором, отсутствуют несколько минут. Поэтому защита считает, что это указывает на подделку документов.

"Указанные обстоятельства не подтверждаются никакими материалами уголовного производства, кроме слов адвокатов. В связи с этим считаю, что оснований, предусмотренных ст. 77 УПК относительно отвода прокурора, адвоката не озвучено. Считаю ходатайство необоснованным", – заявил прокурор.

Кроме того, адвокаты заявили, что Коханивскому не уведомили вовремя о подозрении, поэтому его задержание незаконно и лидера добровольческого движения "ОУН" должны отпустить из-под стражи.

В помещении суда с Коханивского сняли наручники, поскольку с момента задержания прошло 72 часа.

 
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Ранее 24 октября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о недопустимости "партийных судов" и погромов и допустил, что в отношении командира "Добровольческого батальона ОУН" Николая Коханивского суд изберет меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Как известно, 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского после стрельбы и столкновения с Русланом Качмалой, в которой оба получили травмы.

23 октября судья перенесла заседание на 9:00 вторника, а соратники Коханивского требовали немедленно рассмотреть вопрос и освободить лидера "Добровольческого движения ОУН" из-под стражи.

24 октября сторонники Коханивского забаррикадировались в помещении Святошинского райсуда. Полицейские силой зачистили зал заседаний и задержали 30 активистов.

Олег Твердь, УП

Темы: судкриминалКиев
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