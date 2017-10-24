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Окупанти продовжили арешт українцеві Балуху до 16 січня

Вівторок, 24 жовтня 2017, 19:09

Підконтрольний Кремлю Роздольненський райсуд залишив під вартою українського активіста Володимира Балуха до 16 січня 2018 року.

Про це повідомляють 24 жовтня "Крим.Реаліі".

Прокурор зокрема заявив, що перебуваючи на волі, Балух "може продовжити займатися протиправною діяльністю".

У дебатах прокурор також сказав, що підстав для зміни тримання під вартою не з'явилося.

Захисник Балуха звернув увагу суду на те, що прокурор не надав жодного доказу, і підкреслив, що у суду немає законних підстав тримати активіста під вартою, а також нагадав, що у нього на утриманні знаходиться старенька матір.

Сам Балух в дебатах заявив, що з усіх підстав для його утримання під вартою відпали всі, за винятком наявності українського громадянства.

"Я українець. Це єдина причина, по якій ви можете залишити мене за гратами", – сказав він.

Розгляд справи Володимира Балуха по суті призначено на 7 листопада, початок засідання о 9:00 ранку.

Як повідомлялося, в підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму 2 жовтня справу українського активіста Володимира Балуха відправили на додаткове розслідування.

Як відомо, так званий суд у Криму засудив Володимира Балуха до трьох років і семи місяців позбавлення волі у колонії загального режиму, а також до штрафу у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

У грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України. Відтоді його почалося переслідування

За місцем проживання активіста та його матері представники незаконно утворених правоохоронних органів та співробітники ФСБ під різними надуманими приводами 4 рази проводили обшуки, а під час останнього "обшуку" Балуха  затримали через нібито знайдені на горищі його будинку боєприпаси.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримправа людини
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