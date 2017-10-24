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Генпрокурор Росії просить США відкрити кримінальну справу проти критика Путіна

Вівторок, 24 жовтня 2017, 23:13

Генеральний прокурор Росії Юрій Чайка попросив Сполучені Штати почати кримінальну справу проти інвестора Вільяма Браудера, з ініціативи якого США ухвалили так званий "акт Магнітського" про санкції проти російських порушників прав людини.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Про це він попросив у листі до міністра юстиції США Джеффа Сешнза. В іншому листі він закликав США перевірити обґрунтованість ухвалення самого "акту Магнітського".

За твердженнями Чайки, цей закон був ухвалений "виключно через подання кримінальних осіб".

Як відомо, 23 жовтня влада США анулювала візу британського підприємця, співзасновника фонду "Hermitage Capital" Вільяма Браудера. Це сталося після того, як Росія внесла його в базу Інтерполу.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфолл назвав цю ситуацію "обурливою" і закликав президента США Дональда Трампа і Держдепартамент "не приєднуватися до кампанії Путіна проти Браудера".

Раніше Браудер заявляв, що генеральний прокурор Росії Юрій Чайка причетний до загибелі в СІЗО юриста Сергія Магнітського.

Браудер був одним із ініціаторів ухвалення у США "закону Магнітського", який передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку Вашингтона, до порушень прав людини. Минулого тижня до "акту Магнітського" приєдналася Канада.

Президент Росії Володимир Путін назвав дії Оттави неконструктивними. За його словами, ця тема використовується на Заході для "роздмухування антиросійської істерії".

Теми: РосіяСША
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