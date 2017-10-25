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Укроборнпром не пускає до себе перевірку – Держаудитслужба

Середа, 25 жовтня 2017, 14:21

Державний концерн "Укроборонпром" не допустив співробітників Державної аудиторської служби для проведення аудиту на підприємствах концерну.

Про це на брифінгу 25 жовтня заявила голова Аудиторської служби Лідія Гаврилова, повідомляють "Українські новини".

За її словами, було встановлено "низку негативних моментів у фінансовій дисципліні концерну".

"З огляду на ці факти, ми інформували уряд про це. Саме для цього, щоб бачити реальну картину, ми запланували проведення аудиту для того, щоб з'ясувати ефективність управління концерну своїми підприємствами. На сьогодні ми маємо факт недопуску державних аудиторів для проведення аудиту", - сказала вона.

Гаврилова додала, що про це також проінформували Кабмін.

Більш детальної інформації вона не надала.

"Українська правда" з цього приводу звернулася до "Укроборонпрому". Там представник прес-служби, яка відповіла на дзвінок, заявила, що ніхто ні про які перевірки до концерну не звертався.

"Можливо, це було щодо якогось підприємства. Але ми нікому не відмовляли, ми у всьому відкриті", - сказала жінка.

На прохання прокоментувати, скільки перевірок відбулося на підприємствах концерну за останній час, вона сказала, що не вповноважена це коментувати, а людини, яка б змогла це зробити, немає, "бо всі поїхали на подію на одному з підприємств".

"Українська правда" готує запити з цього приводу до "Укроборонпрому" та Держаудитслужби.

Як відомо, "Укроборонпром" створили у грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.

Раніше журналісти програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом"повідомляли, що ДК "Укроборонпром", який очолюють наближені до президента менеджери, перераховує десятки мільйонів бюджетних коштів на фіктивні фірми.

Після цього "Укроборнпром" запевняв, що не працює з "прокладками" і діє прозоро.

"Українська правда" у Threads

Теми: Укроборонпром
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