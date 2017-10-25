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Укроборнпром не пускает к себе проверку – Госаудитслужба

Среда, 25 октября 2017, 14:21

Государственный концерн "Укроборонпром" не допустил сотрудников Государственной аудиторской службы для проведения аудита на предприятиях концерна.

Об этом на брифинге 25 октября заявила председатель Аудиторской службы Лидия Гаврилова, сообщают "Украинские новости".

По ее словам, было установлено "ряд негативных моментов в финансовой дисциплине концерна".

"Учитывая эти факты, мы информировали правительство об этом. Именно для того, чтобы видеть реальную картину, мы запланировали проведение аудита для того, чтобы выяснить эффективность управления концерна своими предприятиями. На сегодня мы имеем факт недопуска государственных аудиторов для проведения аудита", - сказала она.

Гаврилова добавила, что об этом также проинформировали Кабмин.

Более детальной информации она не предоставила.

"Украинская правда" по этому поводу обратилась в "Укроборонпром". Там представитель пресс-службы, которая ответила на звонок, заявила, что никто относительно проверок в концерн не обращался.

"Возможно, это было по какому-то конкретному предприятию. Но мы никому не отказывали, мы во всем открыты", - сказала женщина.

На просьбу прокомментировать, сколько проверок произошло на предприятиях концерна за последнее время, она сказала, что не уполномочена это комментировать, а человека, который смог бы это сделать, нет на месте,"так как все поехали на событие на одном из предприятий".

"Украинская правда" готовит запросы по этому поводу в "Укроборонпром" и Госаудитслужбу.

Как известно, "Укроборонпром" создали в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.

Ранее журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что ГК "Укроборонпром", который возглавляют приближенные к президенту менеджеры, перечисляет десятки миллионов бюджетных средств на фиктивные фирмы.

После этого Укроборнпром заявил, что не работает с "прокладками" и действует прозрачно.

Темы: Укроборонпром
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