ФСБ висувала вимогу звільнення Умерова й Чийгоза

Російська сторона ставила умовою звільнення членів Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова подачу ними прохання про помилування президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це сайту "15 минут" сказав Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"Два російських генерала приходили в камеру до Чийгоза і сказали, що згідно з рішенням за результатами переговорів Ердогана і Путіна він буде звільнений. Але є формальність: треба написати заяву про помилування і відкликати апеляційну скаргу. Ахтем Чийгоз сказав, що ніяких заяв про помилування він писати не буде, але відкликати апеляційну скаргу з трактуванням, що в Росії взагалі немає ніякого правосуддя, може", – каже Джемілєв.



"Також вони звернулися до Ільмі Умерова. Він теж сказав, що не писатиме ніяких заяв, але він свою апеляційну скаргу теж відкликав з таким же трактуванням. Їх у результаті звільнили. Там було якесь рішення про звільнення наших хлопців з якимось гуманітарним мотивом з підписом Путіна", – розповів він про процедуру звільнення.

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко також підтверджує, що вимогу написати заяву про помилування Умерову і Чийгозу висували співробітники Федеральної служби безпеки РФ.

"Ще одна деталь: однією з передумов звільнення ФСБ виставляло, щоб Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз написали прохання про помилування Путіну. Мустафа Джемілєв у розпачі в Страсбурзі, під час візиту президента Порошенко і розмови з ним сказав, що цього ніколи не буде", – пише вона в Facebook.

"Ми пишаємося Чийгозом і Умеровим, вони дійсно незламні. І всі ці довгі дні українська та турецька дипломатії робили все, щоб не було ніяких передумов для чолобитної, тому що ці герої б ніколи нічого подібного Путіну не писали б", – зазначила вона.

Як повідомлялося, у середу, 25 жовтня, засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Очікується, що звідти вони вирушать до України.

За словами Джемілєва, після прибуття Умерова та Чийгоза їх повезли на медичний огляд. Який період часу вони там пробудуть, поки невідомо.

Українська правда