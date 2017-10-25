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Умеров і Чийгоз із Туреччини вирушать в Україну

Середа, 25 жовтня 2017, 15:36

Засуджені окупантами Криму заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз з Туреччини вирушать в Україну.

Про це в коментарі телеканалу ATR заявив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат, один з лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"Близько 10.30 годин адвокат Микола Полозов повідомив, що Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова вивезли в аеропорт. ФСБшники сказали, що нібито для підписання протоколу про передачу Чийгоза і Умерова турецькій стороні відповідно до домовленостей Туреччини і Росії... Потім вони вирушили в Анапу", – розповів про перебіг подій Джемілєв.

"О 13.30 десь прийшло смс, що літак з Анапи попрямував до Анкари... Потім вони попрямують в Україну. Це результат переговорів Ердогана з Путіним", – сказав політик.

Як повідомлялося, представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, 25 жовтня видали турецькій стороні.

За словами адвоката Миколи Полозова, їх повністю звільнено від кримінального переслідування.

Як відомо, 11 вересня російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. Його захист подав дві апеляції на це рішення суду.

Російська влада окупованого Криму звинувачувала його в організації масових заворушень.

27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

Умерова звинувачували в закликах до дій, що загрожують територіальній цілісності Росії.

Депутати Європейського парламенту засудили винесені російською владою вироки представникам Меджлісу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу.

Теми: кримські татари
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