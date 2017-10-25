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Саакашвілі скликав віче під Радою у неділю

Середа, 25 жовтня 2017, 21:51

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі закликав своїх прихильників зібратися на віче в неділю під будівлею Верховної Ради.

Про це політик заявив на мітингу в середу ввечері біля будівлі Верховної Ради, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Саакашвілі розповів, що в найближчу неділю о 12:00 відбудеться віче.

Крім того, 7 листопада, у вівторок, також планується акція протесту біля парламенту. В цей день, згідно з календарним планом роботи Верховної Ради, народні депутати зберуться на пленарне засідання.

Крім Саакашвілі зі сцени виступили громадські активісти. У цей час на площі Конституції біля сцени зібралося до 100 осіб.

Після виступу політик попрямував до наметового містечка, де сховався в одному з наметів. Як пояснили журналістам представники команди політика, це - штабний намет і у ньому відбувається нарада.

22 жовтня на площі Конституції біля ВР відбулося віче за участю Саакашвілі і інших активістів.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.

Теми: СаакашвіліакціїВерховна Рада
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