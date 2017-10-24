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Саакашвілі збирається оселитися в наметі біля Ради

Вівторок, 24 жовтня 2017, 16:56
Саакашвілі збирається оселитися в наметі біля Ради

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявляє, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликає лідерів опозиції приєднатися до нього.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я прийняв рішення переміститися до протестуючих на площу перед Радою", - сказав Саакашвілі.

Також він повідомив, що має намір переїхати в наметове містечко біля будівлі Верховної Ради.

Крім того, він закликав лідерів опозиції, зокрема, мера Львова, лідера партії "Самопоміч" Андрія Садового та лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка приєднатися до нього.

"Хочу закликати лідерів опозиції - Садового, Гриценка і всіх інших - прийти до нас, прийти до мене", - сказав політик.

Як відомо, 17 жовтня біля Верховної Ради стартувала акція "Всеукраїнський збір" За велику політичну реформу.  Учасники вимагають прийняти закони про обмеження депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду та голосування за відкритими списками.

20 жовтня правоохоронці проводили переговори з активістами про перенесення наметів з проїжджої частини вулиці Грушевського у Маріїнський парк.

21 жовтня, учасники акції під Верховною Радою організували там військовий табір і заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку з вимогою внести до парламенту закони про Антикорупційний суд і про імпічмент.

22 жовтня на площі Конституції біля ВР відбулося віче за участю Саакашвілі і інших активістів.

Українська правда

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Теми: СаакашвілімітингиВерховна Рада
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