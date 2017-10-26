ЗМІ: НАТО звинуватить РФ у брехні щодо навчань "Запад-2017"
Експерти НАТО проаналізували супутникові знімки навчань "Запад-2017" і виявили десятки тисяч солдатів, тоді як Росія запевняла, що в маневрах бере участь менше 13 тисяч військовослужбовців.
По це повідомило видання Die Welt, посилаючись на джерела в НАТО, пише DW.com.
Експерти НАТО, проаналізувавши дані знімків із супутників, прийшли до висновку, що в маневрах були задіяні десятки тисяч солдатів.
У той же час, для навчань з військовими з'єднаннями, що перевищують 13 тисяч осіб, необхідна участь спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), які, однак, не були присутні на маневрах.
НАТО збирається звинуватити Росію в усвідомленому введенні в оману. Альянс вважає, що Росія свідомо занизила кількість військовослужбовців, які взяли участь в навчаннях "Запад-2017".
Це питання буде піднято на засіданні Ради НАТО - Росія, яке відбудеться в той же день, 26 жовтня, в Брюсселі.
"Ми абсолютно ясно заявимо, що думаємо про таку поведінку", - цитує видання свої джерела в Північноатлантичному альянсі.
Як відомо, ще в липні представники НАТО не приховували скепсису щодо реальних цифр учасників навчань.
Генсек альянсу Йенс Столтенберг зазначив тоді, що, виходячи з попереднього досвіду, Росія може занижувати чисельність військових, задіяних в навчаннях.
Росія заявила, що в навчаннях взяли участь 12700 солдатів.