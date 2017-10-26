Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: НАТО звинуватить РФ у брехні щодо навчань "Запад-2017"

Четвер, 26 жовтня 2017, 03:15
ЗМІ: НАТО звинуватить РФ у брехні щодо навчань Запад-2017

Експерти НАТО проаналізували супутникові знімки навчань "Запад-2017" і виявили десятки тисяч солдатів, тоді як Росія запевняла, що в маневрах бере участь менше 13 тисяч військовослужбовців.

По це повідомило видання Die Welt, посилаючись на джерела в НАТО, пише DW.com.

Експерти НАТО, проаналізувавши дані знімків із супутників, прийшли до висновку, що в маневрах були задіяні десятки тисяч солдатів.

У той же час, для навчань з військовими з'єднаннями, що перевищують 13 тисяч осіб, необхідна участь спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), які, однак, не були присутні на маневрах.

НАТО збирається звинуватити Росію в усвідомленому введенні в оману. Альянс вважає, що Росія свідомо занизила кількість військовослужбовців, які взяли участь в навчаннях "Запад-2017".

Це питання буде піднято на засіданні Ради НАТО - Росія, яке відбудеться в той же день, 26 жовтня, в Брюсселі.

"Ми абсолютно ясно заявимо, що думаємо про таку поведінку", - цитує видання свої джерела в Північноатлантичному альянсі.

Як відомо, ще в липні представники НАТО не приховували скепсису щодо реальних цифр учасників навчань.

Генсек альянсу Йенс Столтенберг зазначив тоді, що, виходячи з попереднього досвіду, Росія може занижувати чисельність військових, задіяних в навчаннях.

Росія заявила, що в навчаннях взяли участь 12700 солдатів.

Теми: РосіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак
Російські генерали, танки-камікадзе, касетні боєприпаси – головне про війну за тиждень
Велика колона вагнерівців прибула в Білорусь - "Гаюн"
Останні новини
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
Усі новини...
Реклама: