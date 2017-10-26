Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: НАТО обвинит РФ во лжи об учениях "Запад-2017"

Четверг, 26 октября 2017, 03:15
СМИ: НАТО обвинит РФ во лжи об учениях Запад-2017

Эксперты НАТО проанализировали спутниковые снимки учений "Запад-2017" и обнаружили десятки тысяч солдат, тогда как Россия уверяла, что в маневрах участвует меньше 13 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщило издание Die Welt, ссылаясь на источники в НАТО, пишет DW.com.

Эксперты НАТО, проанализировав данные снимков со спутников, пришли к выводу, что в маневрах были задействованы десятки тысяч солдат. 

В то же время, для учений с войсковыми соединениями, превышающими 13 тысяч человек, необходимо участие наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые, однако, не присутствовали на маневрах. 

НАТО собирается обвинить Россию в осознанном введении в заблуждение. Альянс считает, что Россия сознательно занизила число военнослужащих, принявших участие в учениях "Запад-2017".

Этот вопрос будет поднят на заседании Совета НАТО - Россия, которое состоится в тот же день, 26 октября, в Брюсселе.

"Мы совершенно ясно заявим, что думаем о таком поведении", - цитирует издание свои источники в Североатлантическом альянсе.

Как известно, еще в июле представители НАТО не скрывали скепсиса относительно реальных цифр участников учений.

Генсек альянса Йенс Столтенберг отметил тогда, что, исходя из предыдущего опыта, Россия может занижать численность военных, задействованных в учениях.

Россия заявила, что в учениях приняли участие 12700 солдат.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Глава МИД Турции поговорил с Лавровым о "зерновой сделке"
Теперь о сбитых ракетах и разрушениях заявили в Брянской области
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: