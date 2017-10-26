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Заліщук: Мій батько не має ніякого відношення до справ Клименка

Четвер, 26 жовтня 2017, 13:33

Народний депутат від БПП Світлана Заліщук розцінює інформацію Генеральної прокуратури про обшуки в рамках провадження щодо банку "Капітал" у її батька як непрофесіоналізм, або спробу дискредитації.

Про це вона пише 26 жовтня на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні на сайті Генеральної прокуратури з’явилася інформація про проведення обшуків в мого батька в рамках провадження щодо банку "Капітал". Розцінюю таку інформацію на сайті ГПУ або як жахливий непрофесіоналізм, або як спробу дискредитації", – пише вона.

"На даний момент жодних обшуків ні в мого батька, ні в будь-яких інших моїх родичів, з того, що я знаю, не відбувається", – наголосила нардеп.

Заліщук підтвердила, що її батько дійсно свого часу очолював один з філіалів банку "Капітал", але не має жодного відношення до справ колишнього керівника Міністерства доходів та зборів Олександра Клименка.

"На даний момент він є пенсіонером, останні три роки проживає в Миколаївській області на батьківщині своєї родини. І в разі необхідності готовий надати будь-яку інформацію та відповісти на питання правоохоронних органів", – зазначила депутат.

Заліщук висловила сподівання, що ця ситуація не має відношення до її політичної діяльності і Генеральна прокуратура зробить все належне, аби такі підозри не виникли у подальшому.

У той же час у Генеральній прокуратурі підкреслили, що в повідомленні прес-служби відомства немає будь-якої згадки прізвищ в тому числі і родичів народного депутата Заліщук.

"Просимо народного депутата Заліщук уважно читати повідомлення і коректно передавати зміст публікованих новин", - відзначили в ГПУ в коментарі "Українській правді".

Як відомо, 26 жовтня з'явилася інформація, що слідчі проводять обшуки за місцями проживання осіб, причетних до керівництва банку "Капітал", та місцем розташування офісних приміщень, які використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гулівер".

Повідомлялося, що слідчі проводять обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства "АКБ "Капітал", "який є батьком одного із народних депутатів України".

Українська правда

Теми: КлименкоГенпрокуратурабанки
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