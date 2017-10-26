Залищук: Мой отец не имеет никакого отношения к делам Клименко

Народный депутат от БПП Светлана Залищук расценивает информацию Генеральной прокуратуры об обысках в рамках производства по банку "Капитал" у ее отца как непрофессионализм, или попытку дискредитации.

Об этом она пишет 26 октября на своей странице в Facebook.

"Сегодня на сайте Генеральной прокуратуры появилась информация о проведении обысков у моего отца в рамках производства по банку "Капитал". Расцениваю такую ​​информацию на сайте ГПУ или как ужасный непрофессионализм, или как попытку дискредитации", – пишет она.

"На данный момент никаких обысков ни у моего отца, ни в каких-либо других моих родственников, из того, что я знаю, не происходит", – отметила нардеп.

Залищук подтвердила, что ее отец действительно в свое время возглавлял один из филиалов банка "Капитал", но не имеет никакого отношения к делам бывшего руководителя Министерства доходов и сборов Александра Клименко.

"На данный момент он является пенсионером, последние три года проживает в Николаевской области на родине своей семьи. И в случае необходимости готов предоставить любую информацию и ответить на вопросы правоохранительных органов", – отметила депутат.

Залищук выразила надежду, что эта ситуация не имеет отношения к ее политической деятельности и Генеральная прокуратура сделает все необходимое, чтобы такие подозрения не возникли в дальнейшем.

В то же время в Генеральной прокуратуре подчеркнули, что в сообщении пресс-службы ведомства нет какого-либо упоминания фамилий в том числе и родственников народного депутата Залищук.

"Просим народного депутата Залищук внимательно читать сообщения и корректно передавать содержание публикуемых новостей", – отметили в ГПУ в комментарии "Украинской правде".

Как известно, 26 октября появилась информация, что следователи проводят обыски по местам проживания лиц, причастных к руководству банка "Капитал", и месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре "Гулливер".



Сообщалось, что следователи проводят обыски по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения Публичного акционерного общества "АКБ" Капитал", "который является отцом одного из народных депутатов Украины".



Украинская правда