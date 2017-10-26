Приліт до Києва Умерова й Чийгоза перенесли

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетять в Україну з Туреччини пізніше, ніж анонсувалося, – 27 жовтня.

Про це інформує перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова в своєму Facebook.

"Приліт звільнених заступників голів Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чійгоза перенесено. Деталі будуть пізніше. Вибачаємося за незручності… Очікуємо на них завтра - 27 жовтня", – пише вона.

Заступник міністра зазначила, що новий час прибуття до аеропорту Бориспіль буде повідомлено відразу, як з'явиться відповідна інформація.

Раніше очікувалось, що звільнені українські політв'язні повернуться 26 жовтня.

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Як повідомлялося, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

Українська правда