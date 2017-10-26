Прилет в Киев Умерова и Чийгоза перенесли

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прилетят в Украину из Турции позже, чем анонсировалось - 27 октября.



Об этом сообщает первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова в своем Facebook.



"Прилет освобожденных заместителей председателей Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза перенесен. Детали будут позже. Приносим извинения за неудобства... Ожидаем их завтра - 27 октября", - пишет она.



Заместитель министра отметила, что новое время прибытия в аэропорт Борисполь будет сообщено сразу, как появится соответствующая информация.



Ранее ожидалось, что освобожденные украинские политзаключенные вернутся 26 октября.

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Как сообщалось, в среду, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Ожидается, что оттуда они отправятся в Украину.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.

Украинская правда