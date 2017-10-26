Прокуратура обшукала квартиру брата Заліщук

Приміщення, в якому правоохоронці проводили обшуки в справі "злочинної схеми екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка", зареєстроване на брата народного депутата БПП Світлани Заліщук.



Про це "Українській правді" розповів його адвокат Юрій Соболевський.



"За адресою зареєстрований Заліщук Володимир Петрович брат Світлани Заліщук. У четвер він повернувся додому і побачив таку картину: завіси вирвані, двері зіпсовані, валяється сміття, зовнішні двері в передбанник відкриті. З ним ніхто не зв'язувався... Ми викликали поліцію. Чекаємо її годину. Нас обрадували, що слідство приїде годин через п'ять", – повідомив адвокат з місця подій.

Однак пізніше адвокат уточнив, що квартира зареєстрована на батька Заліщук, але там проживав її брат.

За словами Соболевського, їм невідомо, чи проводився обшук: "Ми не знаємо, тому що не хочемо заходити туди на випадок, якщо це місце злочину".



Захисник підкреслив, що Володимир Заліщук прописаний у цій квартирі і він не має відношення ні до діяльності сестри, ні до діяльності батька.



На запитання, чи прописаний в цій квартирі батько Світлани, Соболевський сказав:



"У мене немає інформації, чи прописаний в цій квартирі батько".

Як відомо, 26 жовтня з'явилася інформація, що слідчі проводять обшуки за місцями проживання осіб, причетних до керівництва банку "Капітал", і місцем розташування офісних приміщень, що використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гулівер".

Повідомлялося, що слідчі проводять обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства "АКБ" Капітал", "який є батьком одного з народних депутатів України".

Народний депутат від БПП Світлана Заліщук підтвердила, що її батько справді свого часу очолював одну з філій банку "Капітал", але заявила, що він не має ніякого відношення до справ Клименка.

У свою чергу генеральний прокурор Юрій Луценко висловив здивування цієї реакцією Заліщук.



За його словами, банк "Капітал" "використовувався в злочинній схемі так званих "податкових майданчиків" екс-глави Міністерства доходів і зборів Клименка для грошових перерахувань, спрямованих на незаконне відшкодування ПДВ і виведення готівки".



Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП