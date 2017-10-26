Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура обшукала квартиру брата Заліщук

Четвер, 26 жовтня 2017, 20:03

Приміщення, в якому правоохоронці проводили обшуки в справі "злочинної схеми екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка", зареєстроване на брата народного депутата БПП Світлани Заліщук.

Про це "Українській правді" розповів його адвокат Юрій Соболевський.

"За адресою зареєстрований Заліщук Володимир Петрович брат Світлани Заліщук. У четвер він повернувся додому і побачив таку картину: завіси вирвані, двері зіпсовані, валяється сміття, зовнішні двері в передбанник відкриті. З ним ніхто не зв'язувався... Ми викликали поліцію. Чекаємо її годину. Нас обрадували, що слідство приїде годин через п'ять", – повідомив адвокат з місця подій.

Однак пізніше адвокат уточнив, що квартира зареєстрована на батька Заліщук, але там проживав її брат.

 

За словами Соболевського, їм невідомо, чи проводився обшук: "Ми не знаємо, тому що не хочемо заходити туди на випадок, якщо це місце злочину".

Захисник підкреслив, що Володимир Заліщук прописаний у цій квартирі і він не має відношення ні до діяльності сестри, ні до діяльності батька.

На запитання, чи прописаний в цій квартирі батько Світлани, Соболевський сказав:

"У мене немає інформації, чи прописаний в цій квартирі батько".

 

Як відомо, 26 жовтня з'явилася інформація, що слідчі проводять обшуки за місцями проживання осіб, причетних до керівництва банку "Капітал", і місцем розташування офісних приміщень, що використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гулівер".

Повідомлялося, що слідчі проводять обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства "АКБ" Капітал", "який є батьком одного з народних депутатів України".

Народний депутат від БПП Світлана Заліщук підтвердила, що її батько справді свого часу очолював одну з філій банку "Капітал", але заявила, що він не має ніякого відношення до справ Клименка.

У свою чергу генеральний прокурор Юрій Луценко висловив здивування цієї реакцією Заліщук.

За його словами, банк "Капітал" "використовувався в злочинній схемі так званих "податкових майданчиків" екс-глави Міністерства доходів і зборів Клименка для грошових перерахувань, спрямованих на незаконне відшкодування ПДВ і виведення готівки".

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

Теми: прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
прокуратура
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Останні новини
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
Усі новини...
Реклама: