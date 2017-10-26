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ГПУ продовжує натякати, що батько Заліщук причетний до "схеми Клименка"

Четвер, 26 жовтня 2017, 16:22

Генеральна прокуратура продовжує наполягати на підозрі в причетності батька народного депутата від БПП Світлани Заліщук до "злочинної схеми екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка".

Такий висновок можна зробити зі слів генпрокурора Юрія Луценка, який зробив відповідний пост у Facebook 26 жовтня, не вказавши при цьому прізвищ.

"Військова прокуратура проводить 25 обшуків по місцях проживання екс-керівників банку "Капітал". Одним із керівників його Київського відділення був батько народного депутата України від БПП. Знаючи послідовну антикорупційну риторику цього народного депутата, викликає подив заява про невинуватість родича", – пише очільник ГПУ.

"Закон один для всіх. Родинні стосунки не можуть бути ні обтяжуючою ні реабілітуючою обставиною", – додав Луценко.

За його словами, злочинна схема так званих "податкових майданчиків" екс-глави Міністерства доходів та зборів Олександра Клименка використовувала банк "Капітал" для грошових перерахувань, направлених на незаконне відшкодування ПДВ та виводу готівки.

Як відомо, 26 жовтня з'явилася інформація, що слідчі проводять обшуки за місцями проживання осіб, причетних до керівництва банку "Капітал", та місцем розташування офісних приміщень, які використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гулівер".

Повідомлялося, що слідчі проводять обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства "АКБ "Капітал", "який є батьком одного із народних депутатів України".

Народний депутат від БПП Світлана Заліщук підтвердила, що її батько дійсно свого часу очолював один з філіалів банку "Капітал", але не має жодного відношення до справ Клименка.

Українська правда

Теми: КлименкоГенпрокуратура
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