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Прокуратура обыскала квартиру брата Залищук

Четверг, 26 октября 2017, 20:03

Помещение, в котором правоохранители проводили обыски по делу "преступной схемы экс-министра доходов и сборов Александра Клименко", зарегистрировано на брата народного депутата БПП Светланы Залищук.

Об этом "Украинской правде" рассказал его адвокат Юрий Соболевский.

"По адресу зарегистрирован Залищук Владимир Петрович брат Светланы Залищук. В четверг он вернулся домой и увидел такую картину: петли вырваны, дверь испорчена, валяется мусор, внешняя дверь в предбанник открыта. С ним никто не связывался... Мы вызвали полицию. Ждем ее час. Нас обрадовали, что следствие приедет часов через пять", – сообщил адвокат с места событий.

Однако позже адвокат уточнил, что квартира зарегистрирована на отца Залищук, но там проживал ее брат.

 

По словам Соболевского, им неизвестно, проводился ли обыск: "Мы не знаем, потому что не хотим заходить туда на случай, если это место преступления".

Защитник подчеркнул, что Владимир Залищук прописан в этой квартире и он не имеет отношения ни к деятельности сестры ни к деятельности отца.

На вопрос, прописан ли в этой квартире отец Светланы, Соболевский сказал:

"У меня нет информации, прописан ли в этой квартире отец".

 

Как известно, 26 октября появилась информация, что следователи проводят обыски по местам проживания лиц, причастных к руководству банка "Капитал", и местом расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре "Гулливер".

Сообщалось, что следователи проводят обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения Публичного акционерного общества "АКБ "Капитал", "который является отцом одного из народных депутатов Украины".

Народный депутат от БПП Светлана Залищук подтвердила, что ее отец действительно в свое время возглавлял один из филиалов банка "Капитал", но заявила, что он не имеет никакого отношения к делам Клименко.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко выразил недоумение реакцией Залищук.

По его словам, банк "Капитал" "использовался в преступной схеме так называемых "налоговых площадок" экс-главы Министерства доходов и зборов Клименко для денежных перечислений, направленных на незаконное возмещение НДС и вывода наличных".

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

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Темы: прокуратура
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