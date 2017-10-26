Умеров і Чийгоз прилетять до Києва у п’ятницю о 13:50

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетять у столицю у п’ятницю, 27 жовтня о 13:50.

Про це повідомила в.о. міністра інформаційної політики Еміне Джеппар.

Вона зазначила, що о 13:50 у Київ прибуває літак із Умеровим і Чийгозом.

"Прес-конференція звільнених заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чійгоза відбудеться завтра - 27 жовтня о 14.00 в аеропорту Бориспіль в прес-холі терміналу D (нережимна зона)", - написала Джеппар.

Раніше очікувалось, що звільнені українські політв'язні повернуться 26 жовтня.

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Як повідомлялося, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.