Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саудівська Аравія вперше в світі надала підданство роботу

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 01:05

Саудівська Аравія стала першою країною, яка надала підданство роботу.

Це сталося під час саміту "Інвестиційна ініціатива майбутнього", повідомляє Bloomberg.

Роботом із підданством став прототип жінки на ім’я Софія.

"Дякую Королівству Саудівської Аравії. Я пишаюся тим, що маю підданство",  прокоментувала подію Софія.

Таке рішення влади викликало обурення з боку багатьох інтернет-користувачів, мешканців країни та особливо жінок.

Усі звернули уваги на те, що робот не була одягнена у хіджаб та була присутня на заході без чоловіка-опікуна. Таких прав не мають жінки у цій країні.

Також противники підданства висловились і з приводу того, що рішення було дуже швидким, бо трудові мігранти роками не можуть отримати громадянство і дуже обмежені у правах.

Як відомо, раніше Саудівська Аравія оголосила про плани збудувати інноваційне місто за 500 мільярдів доларів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саудівська Аравіятехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Саудівська Аравія
Нафта дорожчає на новинах про скорочення видобутку Саудівською Аравією
Саудівська Аравія веде переговори про приєднання до банку БРІКС
Зеленський у Саудівській Аравії поговорив із представниками ОАЕ, Оману, Кувейту й Іраку
Останні новини
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
Усі новини...
Реклама: