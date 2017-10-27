Саудівська Аравія вперше в світі надала підданство роботу
Саудівська Аравія стала першою країною, яка надала підданство роботу.
Це сталося під час саміту "Інвестиційна ініціатива майбутнього", повідомляє Bloomberg.
Роботом із підданством став прототип жінки на ім’я Софія.
"Дякую Королівству Саудівської Аравії. Я пишаюся тим, що маю підданство", – прокоментувала подію Софія.
#saudiarabia grants #citizenship to a #robot https://t.co/w0hGB9aBoX gives 1st interview #ai #Burka 4 robots?, robots deserve @CoveIdentity— Coveidentity (@CoveIdentity) October 26, 2017
Таке рішення влади викликало обурення з боку багатьох інтернет-користувачів, мешканців країни та особливо жінок.
Також противники підданства висловились і з приводу того, що рішення було дуже швидким, бо трудові мігранти роками не можуть отримати громадянство і дуже обмежені у правах.
Як відомо, раніше Саудівська Аравія оголосила про плани збудувати інноваційне місто за 500 мільярдів доларів.