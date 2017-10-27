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Саудовская Аравия впервые в мире предоставила подданство роботу

Пятница, 27 октября 2017, 01:05

Саудовская Аравия стала первой страной, которая предоставила подданство роботу.

Это произошло во время саммита "Инвестиционная инициатива будущего", сообщает Bloomberg.

Роботом с подданством стал прототип женщины по имени София.

"Спасибо Королевству Саудовской Аравии. Я горжусь тем, что имею подданство",  прокомментировала событие София.

Также противники подданства высказались по поводу того, что решение было очень быстрым, ведь трудовые мигранты годами не могут получить гражданство и очень ограничены в правах.

Как известно, ранее Саудовская Аравия объявила о планах построить инновационный город за 500 миллиардов долларов.

Темы: Саудовская Аравиятехнологии
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