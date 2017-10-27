Саудовская Аравия впервые в мире предоставила подданство роботу

Саудовская Аравия стала первой страной, которая предоставила подданство роботу.

Это произошло во время саммита "Инвестиционная инициатива будущего", сообщает Bloomberg.

Роботом с подданством стал прототип женщины по имени София.

"Спасибо Королевству Саудовской Аравии. Я горжусь тем, что имею подданство", – прокомментировала событие София.

#saudiarabia grants #citizenship to a #robot https://t.co/w0hGB9aBoX gives 1st interview #ai #Burka 4 robots?, robots deserve @CoveIdentity — Coveidentity (@CoveIdentity) October 26, 2017



Такое решение властей вызвало возмущение со стороны многих интернет пользователей, жителей страны и особенно женщин.

Все обратили внимание на то, что робот не была одета в хиджаб и присутствовала на мероприятии без мужа-опекуна. Таких прав не имеют женщины в этой стране.

Также противники подданства высказались по поводу того, что решение было очень быстрым, ведь трудовые мигранты годами не могут получить гражданство и очень ограничены в правах.

Как известно, ранее Саудовская Аравия объявила о планах построить инновационный город за 500 миллиардов долларов.