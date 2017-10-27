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США впервые опубликовали почти 3 тысячи документов об убийстве Кеннеди

Пятница, 27 октября 2017, 04:53
США впервые опубликовали почти 3 тысячи документов об убийстве Кеннеди

В США впервые обнародовали 2891 документ об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди.

Об этом сообщает сайт национальных архивов США.

"Национальные архивы распространят дополнительные документы с редактированием только в очень редких случаях, до крайнего срока 26 апреля 2018 года",  отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В то же время The Guardian, ссылаясь на документы из архива за 1966 год, пишет, что СССР был убежден в заговоре.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассекретить документы по убийству 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Джон Кеннеди умер от пулевого ранения в голову 22 ноября 1963 года в городе Даллас.

Темы: США
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