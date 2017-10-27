НАЗК: Бобов знову невчасно задекларував мільйони гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду черговий протокол на нардепа від 196 округу (Черкаська область), члена групи "Відродження" екс-регіонала Геннадія Бобова за не внесення ним у декларацію 2,1 мільйона гривень дивідендів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАЗК.

Зазначається, що агентство направило до суду черговий протокол про адміністративне правопорушення, через те що Бобов у визначенний законом 10-денний строк не вніс в декларацію 2,1 мільйона гривень надходжень доходу у вигляді дивідендів, нарахованих 27 грудня 2016 року ПП "Сільськогосподарське підприємство "Калиновий край".

З початку літа цього року Бобов чотири рази вносив зміни до майнового стану у системі Єдиного державного реєстру декларацій про надходження дивідендів від ТОВ "Панда", на загальну суму 40 мільйонів гривень.

Як відомо, у травні цього року Генеральна прокуратура підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності нардепа Бобова. Його підозрювали в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації.

Пізніше ГПУ відкликала подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Бобова, бо він сплатив до державного бюджету понад 37,9 млн гривень за податковими зобов'язаннями.

Українська правда