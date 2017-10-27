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НАПК: Бобов снова не вовремя задекларировал миллионы гривен

Пятница, 27 октября 2017, 11:44

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд очередной протокол на нардепа от 196 округа (Черкасская область), члена группы "Возрождение" экс-регионала Геннадия Бобова за невнесение им в декларацию 2,1 миллиона гривен дивидендов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Отмечается, что агентство направило в суд очередной протокол об административном правонарушении, потому что Бобов в назначенный законом 10-дневный срок не внес в декларацию 2,1 миллиона гривен поступлений дохода в виде дивидендов, начисленных 27 декабря 2016 ООО "Сельскохозяйственное предприятие  "Калиновый край".

С начала лета этого года Бобов четыре раза вносил изменения в имущественное состояние в системе Единого государственного реестра деклараций о поступлении дивидендов от ООО "Панда", на общую сумму 40 миллионов гривен.

Как известно, в мае этого года Генеральная прокуратура подготовила представление в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности нардепа Бобова.

Его подозревали в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации.

Позже ГПУ отозвала представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Бобова, потому что он оплатил в государственный бюджет более 37,9 миллионов гривен по налоговым обязательствам.

Украинская правда

Темы: декларацииНАПК
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