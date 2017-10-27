Міноборони РФ заявило про "загостренння ситуації" біля західного кордону

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Прибалтиці і Польщі розгорнуто багатонаціональні батальйонні тактичні групи НАТО загальною чисельністю до 5 тисяч військових.

Про це він заявив у п'ятницю на засіданні колегії Міноборони РФ, передає російське агентство "ТАСС".

За словами Шойгу, військово-політична обстановка біля західного кордону Росії залишається напруженою і має тенденцію до загострення.

"Перш за все хочу відзначити, що військово-політична обстановка біля наших західних рубежів залишається напруженою і має тенденцію до загострення", - сказав він.

За його словами, в Прибалтиці і Польщі розгорнуто чотири багатонаціональні батальйонні тактичні групи НАТО загальною чисельністю до 5 тисяч військових.

"У Польщі і Німеччини дислокуються бронетанкова бригада і бригада армійської авіації Сухопутних військ США. Також в країнах Східної Європи ведуться роботи з розгортання елементів системи ПРО США ", - додав Шойгу.

"Він запевнив, що ростуть "інтенсивність і масштаби заходів оперативно-бойової підготовки Збройних сил країн - членів блоку поблизу наших кордонів".

"Тільки за останні три місяці на території Східної Європи і Балтії пройшло більше 30 навчань", - заявив Шойгу.

Як відомо, з 14 до 20 вересня проходили російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017". Офіційно заявлялося, що в них буде задіяно близько 13 тисяч осіб.

Проте пізніше Північноатлантичний альянс звинуватив Росію у введенні в оману НАТО масштабом своїх військових навчань "Захід-2017" та у порушенні правил, які направлені на зменшення напруженості між Москвою та західними країнами.

Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, заявляв, що спільні масштабні військові навчання Росії і Білорусі "Запад-2017" схожі на підготовку до великої війни.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко "Запад-2017" зазначав, що навчання "Запад-2017" націлені не на напад, а на вишколення військовослужбовців "на випадок війни".

Українська правда