Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минобороны РФ заявили об "обостренной обстановке" у западной границы

Пятница, 27 октября 2017, 12:59

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Прибалтике и Польше развернуты многонациональные батальонные тактические группы НАТО общей численностью до 5 тысяч военных

Об этом он заявил в пятницу на заседании коллегии Минобороны РФ, передает российское агентство "ТАСС".

По словам Шойгу, военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и имеет тенденцию к обострению.

"Прежде всего хочу отметить, что военно-политическая обстановка у наших западных рубежей остается напряженной и имеет тенденцию к обострению", - сказал он .

По его словам, в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональные батальонные тактические группы НАТО общей численностью до 5 тысяч военных.

"В Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации Сухопутных войск США. Также в странах Восточной Европы ведутся работы по развертыванию элементов системы ПРО США", -  добавил Шойгу.

"Он заверил ,что растут "интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки Вооруженных сил стран - членов блока вблизи наших границ".

"Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений", - заявил Шойгу.

Как известно, с 14 по 20 сентября проходили российско-белорусские военные учения "Запад-2017" .

Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тысяч человек.

Однако позже Североатлантический альянс обвинил Россию во введении в заблуждение НАТО масштабом своих военных учений "Запад-2017" и в нарушении правил, направленных на уменьшение напряженности между Москвой и западными странами.

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, заявил, что совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко "Запад-2017" заявил, что учения "Запад-2017" нацелены не в нападение, а на вышколение военнослужащих "на случай войны".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
Все новости...
Реклама: