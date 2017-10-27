Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП з авто Димінського: поліція завершила експертизу ДНК усіх учасників

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 14:24

Експертизу ДНК усіх учасників дорожньої транспортної пригоди за участю автомобіля олігарха Петра Димінського, в результаті якого загинула молода жінка, завершено.

Про це зазначив на брифінгу у Львові 27 жовтня голова Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє "Укрінформ".

"Дослідження ДНК усіх учасників ДТП за участю Димінського завершено. Проведено ряд слідчих дій, маємо чітку слідову базу з формулами ДНК усіх учасників. Дослідження закінчено", – зазначив Князєв.

Щодо допиту самого Димінського, який перебуває за кордоном і тричі не з'являвся на допит, документи були надані слідчим і органам поліції, які цим займаються. Проте механізму прямої доставки свідка у Національної поліції немає.

Як відомо, 18 серпня автомобіль власника ФК "Карпати" Петра Димінського став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

Тоді провину в наїзді на її автомобіль взяв на себе  охоронець Димінського Андрій Борщ. Його взяли під варту, проте напередодні рішенням суду міру запобіжного заходу було змінено на цілодобовий домашній арешт.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває поза межами України.

30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

Теми: ДТПЛьвів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ДТП
Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, "наїхав" на ДБР
Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
Усі новини...
Реклама: