ДТП з авто Димінського: поліція завершила експертизу ДНК усіх учасників

Експертизу ДНК усіх учасників дорожньої транспортної пригоди за участю автомобіля олігарха Петра Димінського, в результаті якого загинула молода жінка, завершено.

Про це зазначив на брифінгу у Львові 27 жовтня голова Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє "Укрінформ".

"Дослідження ДНК усіх учасників ДТП за участю Димінського завершено. Проведено ряд слідчих дій, маємо чітку слідову базу з формулами ДНК усіх учасників. Дослідження закінчено", – зазначив Князєв.

Щодо допиту самого Димінського, який перебуває за кордоном і тричі не з'являвся на допит, документи були надані слідчим і органам поліції, які цим займаються. Проте механізму прямої доставки свідка у Національної поліції немає.

Як відомо, 18 серпня автомобіль власника ФК "Карпати" Петра Димінського став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

Тоді провину в наїзді на її автомобіль взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Його взяли під варту, проте напередодні рішенням суду міру запобіжного заходу було змінено на цілодобовий домашній арешт.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває поза межами України.

30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.