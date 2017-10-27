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ДТП с авто Дыминского: полиция завершила экспертизу ДНК всех участников

Пятница, 27 октября 2017, 14:24

Экспертиза ДНК всех участников дорожного транспортного происшествия с участием автомобиля олигарха Петра Дыминского, в результате которого погибла молодая женщина, завершена.

Об этом заявил на брифинге во Львове 27 октября председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает "Укринформ".

"Исследование ДНК всех участников ДТП с участием Дыминского завершено. Проведен ряд следственных действий, имеем четкую следовую базу с формулами ДНК всех участников. Исследование закончено", – отметил Князев.

Относительно допроса самого Дыминского, который находится за границей и трижды не являлся на допрос, документы были предоставлены следователем и органам полиции, которые этим занимаются. Однако механизма прямой доставки свидетеля у Национальной полиции нет.

Как известно, 18 августа автомобиль владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Тогда вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Его взяли под стражу, однако накануне решением суда мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест.

Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

Темы: ДТПЛьвов
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