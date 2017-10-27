Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чийгоз: Мы дома

Пятница, 27 октября 2017, 14:40

Освобожденные лидеры крымскотатарского народа заявляют, что приехали домой.

Об этом на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Первое желание за все эти годы – это было приехать в Киев… Мы второй день ждали, когда вернемся домой, я имею виду в Киев. Сейчас мы на своей земле, и я вижу все эти лица. Ми очень соскучились. Ми здесь, мы дома", - сказал Чийгоз в эфире "112 Украина". 

 
Фото УП

Вместе с тем он добавил, что не считает свое освобождение настоящим освобождением.  

"Я не могу сравнивать это с освобождением. Освобождение – это свобода, это то, за что мы боролись, а не свобода отдельно взятых личностей, это свобода моей родины, моей земли, моего народа, моей страны", - сказал Чийгоз.

По его словам, он видел злость людей, которые вели его на самолет, когда он еще не знал, куда его будут везти.

"Я понял, почему они злятся – желание есть, а им не дадут нас разорвать. Это освобождение – это символизм. Наш народ ощутил, что за спиной есть сила, что нас не бросят, что нашу страну и мою родину не дадут порвать, что украинский народ, он сможет постоять за свою независимость", - сказал Чийгоз.

В свою очередь заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что следующим заданием является возвращение территориальной целостности Украины.

"Вслед за освобождением отдельных людей произойдет деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины. Ведь задача минимум в этом и заключается – восстановление территориальной целостности Украины. Вся наша борьба происходит вокруг этого", - сказал Умеров.

Как известно, 25 октября осужденных оккупантами Крыма Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве. 

Ирина Балачук, УП

Темы: крымские татарыправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
Все новости...
Реклама: