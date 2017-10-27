Жінку, яка хотіла продати сина, арештували з заставою у майже мільйон

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для жінки, підозрюваної у намірі продати сина за $35 тисяч, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Розмір застави для громадянки Скобельської М.В. визначено у сумі 944 тисячі гривень.

Як відомо, раніше на Київщині правоохоронці затримали 22-річну дівчину, яка намагалась продати свого дворічного сина за 35 тисяч доларів.