Жінку, яка хотіла продати сина, арештували з заставою у майже мільйон
П'ятниця, 27 жовтня 2017, 15:27
Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для жінки, підозрюваної у намірі продати сина за $35 тисяч, у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Про це повідомляє прес-служба суду.
Розмір застави для громадянки Скобельської М.В. визначено у сумі 944 тисячі гривень.
Як відомо, раніше на Київщині правоохоронці затримали 22-річну дівчину, яка намагалась продати свого дворічного сина за 35 тисяч доларів.