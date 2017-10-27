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Женщину, которая хотела продать сына, арестовали с залогом в почти миллион гривен

Пятница, 27 октября 2017, 15:27

Женщину, подозреваемую в намерении продать сына за $35 тысяч, арестовали ия под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Размер залога для гражданки Скобельской М.В. определен в сумме 944 тысячи гривен.

Как известно, ранее в Киевской области правоохранители задержали 22-летнюю девушку, которая пыталась продать своего двухлетнего сына за 35 тысяч долларов.

Темы: Киевская областьсуддети
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