Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Схемы: "Парковый" могут контролировать люди Януковича

Пятница, 27 октября 2017, 15:35

Конгрессно-выставочный центр вместе с вертолетной площадкой в ​​центре Киева до сих пор могут контролировать люди, связанные с экс-президентом Виктором Януковичем.

Это следует из расследования программы "Схемы", информирует 27 октября "Радио Свобода".

По данным реестра прав на недвижимое имущество, здание КВЦ "Парковый" до сих пор находится в собственности частной фирмы "Амадеус Ко".

Летом 2017 года Апелляционный суд Киева запретил "Амадеус Ко" не только отчуждать, но и пользоваться и распоряжаться имуществом комплекса, и несмотря на это "Амадеус Ко" и до сих пор продолжает собирать деньги с арендаторов и платит охранникам и уборщикам.

Даже старые договора аренды приносят компании стабильный доход. Из собственных источников в налоговой "Схемы" узнали, что, например, около миллиона гривен ежемесячно "Амадеус Ко" платит компания "Анте Медиа" – владелец расположенного в "Парковом" дата-центра. Еще около 400 тысяч гривен ежемесячно платит ресторан, расположенный в "Парковом".

Получала компания и средства из государственного бюджета. Национальная общественная телерадиокомпания Украины должна уплатить более миллиона гривен за использование помещений во время конкурса "Евровидение".

В годовых отчетах фирма показывает чистый убыток, при этом выручка за 2016 года составила около 40 миллионов гривен, за 2015-й – около 20 миллионов гривен.

Поэтому с августа личное имущество по решению суда должно перейти не в собственность, как поспешил заявить президент, а в оперативное управление государства.

Право оперативного управления для организации охраны, ответственного хранения, проведения текущих ремонтов, обслуживания и поддержания имущества в надлежащем состоянии суд передал госпредприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".

Но и этого пока не произошло. За почти три месяца после вынесения решения суда государственное предприятие так и не начало управлять имуществом "Амадеус", – говорится в расследовании.

 

Согласно данным реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, у "Амадеус Ко" есть два официальных владельца. Это киевлянин Александр Хомяк, который находится в розыске, и британская компания Fineroad Business LLP. За ней стоят две оффшорные компании с острова Невис.

Из судебных постановлений оказалось, что ранее официальным директором и владелицей Fineroad Business LLP была Надежда Собчук – бывшая сотрудница "Радикал Банка", который якобы входил в сферу влияния Януковича.

Однако с конца 2016-го британскую компанию по документам контролирует гражданин Украины Яшар Ходжаев, зарегистрированный в родном городе Виктора Януковича – Енакиево.

Ходжаев не слишком похож на настоящего бизнесмена, имевшего финансовую возможность стать владельцем вертолетной площадки в центре столицы. Но похоже, что он и раньше фигурировал в схемах так называемой семьи Януковича, отмечают журналисты.

Например, некоторое время после Евромайдана на Ходжаева был записан офисный центр в Киеве, который до тому принадлежал к сфере влияния компании "Танталит".

"Похоже на то, что вертолетная площадка и до сих пор могут контролировать люди, связанные с Виктором Януковичем. А заявления провластных политиков пока больше похожи на пиар для демонстрации еще не достигнутых успехов в расследовании дел о преступлениях бывшей власти", – резюмируют авторы расследования.

Как известно, вечером 16 октября 2017 года представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль.

Участники бессрочной акции требуют вернуть здание в госсобственность, провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, а также "ввести действенный механизм, по которому украденные средства, вложенные в здание, начнут приносить пользу обществу".

27 октября представители националистических сил выступили с повторным заявлением, что КВЦ "Парковый" контролируется фирмой "Амадеус", причастной к "Семье" Януковича.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Янукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
Все новости...
Реклама: