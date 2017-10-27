Схемы: "Парковый" могут контролировать люди Януковича

Конгрессно-выставочный центр вместе с вертолетной площадкой в ​​центре Киева до сих пор могут контролировать люди, связанные с экс-президентом Виктором Януковичем.



Это следует из расследования программы "Схемы", информирует 27 октября "Радио Свобода".



По данным реестра прав на недвижимое имущество, здание КВЦ "Парковый" до сих пор находится в собственности частной фирмы "Амадеус Ко".



Летом 2017 года Апелляционный суд Киева запретил "Амадеус Ко" не только отчуждать, но и пользоваться и распоряжаться имуществом комплекса, и несмотря на это "Амадеус Ко" и до сих пор продолжает собирать деньги с арендаторов и платит охранникам и уборщикам.

Даже старые договора аренды приносят компании стабильный доход. Из собственных источников в налоговой "Схемы" узнали, что, например, около миллиона гривен ежемесячно "Амадеус Ко" платит компания "Анте Медиа" – владелец расположенного в "Парковом" дата-центра. Еще около 400 тысяч гривен ежемесячно платит ресторан, расположенный в "Парковом".

Получала компания и средства из государственного бюджета. Национальная общественная телерадиокомпания Украины должна уплатить более миллиона гривен за использование помещений во время конкурса "Евровидение".

В годовых отчетах фирма показывает чистый убыток, при этом выручка за 2016 года составила около 40 миллионов гривен, за 2015-й – около 20 миллионов гривен.

Поэтому с августа личное имущество по решению суда должно перейти не в собственность, как поспешил заявить президент, а в оперативное управление государства.

Право оперативного управления для организации охраны, ответственного хранения, проведения текущих ремонтов, обслуживания и поддержания имущества в надлежащем состоянии суд передал госпредприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".

Но и этого пока не произошло. За почти три месяца после вынесения решения суда государственное предприятие так и не начало управлять имуществом "Амадеус", – говорится в расследовании.

Согласно данным реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, у "Амадеус Ко" есть два официальных владельца. Это киевлянин Александр Хомяк, который находится в розыске, и британская компания Fineroad Business LLP. За ней стоят две оффшорные компании с острова Невис.

Из судебных постановлений оказалось, что ранее официальным директором и владелицей Fineroad Business LLP была Надежда Собчук – бывшая сотрудница "Радикал Банка", который якобы входил в сферу влияния Януковича.

Однако с конца 2016-го британскую компанию по документам контролирует гражданин Украины Яшар Ходжаев, зарегистрированный в родном городе Виктора Януковича – Енакиево.

Ходжаев не слишком похож на настоящего бизнесмена, имевшего финансовую возможность стать владельцем вертолетной площадки в центре столицы. Но похоже, что он и раньше фигурировал в схемах так называемой семьи Януковича, отмечают журналисты.

Например, некоторое время после Евромайдана на Ходжаева был записан офисный центр в Киеве, который до тому принадлежал к сфере влияния компании "Танталит".

"Похоже на то, что вертолетная площадка и до сих пор могут контролировать люди, связанные с Виктором Януковичем. А заявления провластных политиков пока больше похожи на пиар для демонстрации еще не достигнутых успехов в расследовании дел о преступлениях бывшей власти", – резюмируют авторы расследования.

Как известно, вечером 16 октября 2017 года представители "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" заявили, что взяли здание вертолетной площадки экс-президента Виктора Януковича на Парковой дороге в Киеве под свой контроль.

Участники бессрочной акции требуют вернуть здание в госсобственность, провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, а также "ввести действенный механизм, по которому украденные средства, вложенные в здание, начнут приносить пользу обществу".

27 октября представители националистических сил выступили с повторным заявлением, что КВЦ "Парковый" контролируется фирмой "Амадеус", причастной к "Семье" Януковича.