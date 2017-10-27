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Німеччина готова надати допомогу в лікуванні Умерова – Порошенко

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 16:59

Німеччина готова надати допомогу в лікуванні заступника голови Меджлісу Ільми Умерова.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі зі звільненими лідерами кримськотатарського народу, яку транслював телеканал "112 Україна".

"Ахтем і Ільмі сьогодні з нами. Ільмі, ми знайомі уже 23 роки, з 1994 року. І для мене це було щось дуже-дуже особисте", - сказав Порошенко.

Він наголосив, що звільнення українських заручників, де б вони не були, залишається одним з перших пріоритетів держави.

"Сила і незламність духу і Ахтема, і Ільмі – Ільмі дуже погано себе почував – як символ міжнародної солідарності. От щойно мені принесли повідомлення – ви знаєте, що наші німецькі друзі і партнери пропонували, щоб надати необхідне лікування у Криму Ільмі, але цього не давали (окупанти – ред.) – що офіс канцлера Меркель підтверджує готовність на надання необхідної допомоги.

І це не просто тому, що треба допомогти у лікуванні. А це символ того, наскільки питання Чийгоза і Умерова, усіх заручників і політичних в'язнів на території Російської федерації важливо для всього міжнародного співтовариства", - сказав Порошенко.  

Він також нагородив Умерова орденом "За заслуги" 2 ступеню, а Чийгоза орденом "За заслуги" 3 ступеню.

Як відомо, 25 жовтня засуджених окупантами Криму Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві. 

27 жовтня звільнені лідери кримськотатарського народу прилетіли в Україну. 

Ірина Балачук, УП

Теми: Порошенкокримські татариправа людини
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