Венгрия заблокировала заседание комиссии "Украина - НАТО" в декабре

Венгрия заблокировала заседание комиссии "Украина - Организация Североатлантического договора" в декабре 2017 года.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Венгрии со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, передают "Украинские Новости".

"Венгрия не может поддержать интеграционные стремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв комиссии "НАТО - Украина" в декабре", - сказал Сийярто.

Он заявил, что Будапешт готов к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда, по мнению Сийярто, закон отбирает предварительно полученные права нацменьшинств.

Кроме того, Венгрию беспокоит намерение депутатов Верховной Рады рассмотреть законопроекты о языке и гражданстве, которые могут "угрожать закарпатской венгерской общине".

Министр отметил, что пока нет возможности обойти венгерское вето, потому созыва комиссии "НАТО - Украина" требует единогласного голосования.

Как сообщалось ранее, 25 сентября этого года Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". В конце сентября Венгрия инициировала обсуждение реформы образования в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что в Будапеште услышали аргументы Украины относительно образовательного закона.

В интервью венгерскому телевидению касательно образовательного закона Климкин подчеркнул, что Украина не намерена ассимилировать, лишить идентичности или языка венгерское меньшинство.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании.

19 октября Украина договорилась с Венгрией о совместной работе над механизмом имплементации закона "Об образовании".