Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венгрия заблокировала заседание комиссии "Украина - НАТО" в декабре

Пятница, 27 октября 2017, 20:44
Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина - НАТО в декабре
EurActiv.com

Венгрия заблокировала заседание комиссии "Украина - Организация Североатлантического договора" в декабре 2017 года.

Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Венгрии со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, передают "Украинские Новости".

"Венгрия не может поддержать интеграционные стремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв комиссии "НАТО - Украина" в декабре", - сказал Сийярто.

Он заявил, что Будапешт готов к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда, по мнению Сийярто, закон отбирает предварительно полученные права нацменьшинств.

Кроме того, Венгрию беспокоит намерение депутатов Верховной Рады рассмотреть законопроекты о языке и гражданстве, которые могут "угрожать закарпатской венгерской общине".

Министр отметил, что пока нет возможности обойти венгерское вето, потому созыва комиссии "НАТО - Украина" требует единогласного голосования.

Как сообщалось ранее, 25 сентября этого года Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". В конце сентября Венгрия инициировала обсуждение реформы образования в ЕС.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что в Будапеште услышали аргументы Украины относительно образовательного закона.

В интервью венгерскому телевидению касательно образовательного закона Климкин подчеркнул, что Украина не намерена ассимилировать, лишить идентичности или языка венгерское меньшинство.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании.

19 октября Украина договорилась с Венгрией о совместной работе над механизмом имплементации закона "Об образовании".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенгрияветоНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Венгрия
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Венгрия приняла российского министра, хочет "держать каналы связи открытыми"
Последние новости
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
Все новости...
Реклама: