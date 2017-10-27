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Прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 22:20
Прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори
La Vanguardia

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що уряд країни прийняв рішення про розпуск парламенту Каталонії.

Про це повідомляє El Pais, передає "Європейська правда".

Рахой заявив, що йдеться не про призупинення самоврядування Каталонії, а про "якнайшвидше повернення до нормальності, яка починається з закону та повертає закон каталонцям".

"Я розпустив парламент Каталонії, і 21 грудня у цій громаді відбудуться вибори", - сказа він.

"Уряд оголошує вибори в Каталонії, щоб повернути назад голоси каталонцям", - сказав він.

За словами Рахоя, відповідно до статті 155 Конституції Іспанії, члени женералітату Каталонії відсторонені від своїх посад.

Нагадаємо, парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії. Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.

В уряді Іспанії заявили, що звернуться до Конституційного суду з метою оскарження декларації про незалежність Каталонії.

Того ж дня, 27 жовтня, сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

Теми: ІспаніяКаталонія
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