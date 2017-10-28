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Трамп має намір опублікувати всі документи про вбивство Кеннеді

Субота, 28 жовтня 2017, 03:41

Президент США Дональд Трамп має намір розсекретити всі документи, що стосуються вбивства 35-го американського президента Джона Кеннеді.

Про це він написав у twitter.

"Після уважних консультацій з генералом Келлі (головою апарату Білого дому Джоном Джоном Келлі – ред.), ЦРУ та іншими агентствами, я оприлюдню ВСІ документи, окрім тих, у яких згадуються імена, адреси досі живих осіб", - заявив Трамп.

"Я роблю це для повного розкриття, прозорості і з метою покласти край всім конспірологічним теоріям", - пояснив президент США.

Як повідомлялось, в США вперше оприлюднили 2891 документ про вбивство 35-го президента країни Джона Кеннеді.

Зокрема, з опублікованого документу американської розвідки за 1963 рік випливає, що вбивця президента США Джона Кеннеді Лі Харві Освальд контактував з агентами КДБ.

Теми: СШАрозвідкаРосіяісторія
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