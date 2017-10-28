Трамп намерен опубликовать все документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп намерен рассекретить все документы, касающиеся убийства 35-го американского президента Джона Кеннеди.

Об этом он написал в twitter.

"После внимательных консультаций с генералом Келли (главой аппарата Белого дома Джоном Келли - ред.), ЦРУ и другими агентствами, я опубликую ВСЕ документы, кроме тех, в которых упоминаются имена, адреса еще живых лиц", - заявил Трамп.

"Я делаю это для полного раскрытия, прозрачности и с целью положить конец всем конспирологическим теориям", - пояснил президент США.

Как сообщалось, в США впервые обнародовали 2891 документ об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди.

В частности, из опубликованного документа американской разведки за 1963 следует, что убийца президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальд контактировал с агентами КГБ.