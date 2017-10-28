У Трампа хочуть звільнити радника ФБР, який розслідує його зв'язки з РФ

Представники Республіканської партії США закликають до відставки спеціального прокурора ФБР Роберта Мюллера, який розслідує втручання РФ у американські вибори.

Про це повідомляє Fox News.

Критики вважають, що Мюллер дискредитував себе тісними контактами з колишнім директором ФБР Джеймсом Комі, звільненим президентом США Дональдом Трампом.

"Мюллер зкомпрометований очевидним конфліктом інтересів, будучи близьким до Комі", - заявив конгресмен Трент Френкс (республіканець від штату Арізона), який вперше зажадав відставки Мюллера ще влітку.

"Виникнення конфлікту (інтересів - ред.) досить для того, щоб вважати Мюллера порушником кодексу. Викриття останніх тижнів тільки посилили це питання", - сказав він.

Губернатор Нью-Джерсі республіканець Кріс Крісті, колишній федеральний прокурор і союзник Трампа, також припустив, що Мюллер має розглянути можливість відставки.

"Якщо викладені нам факти є правдою, то посадова особа рангу Мюллера має піти у відставку", - заявив Крісті.

Ці заклики звучать не вперше. Конгресссмени-республіканці протягом літа висловлювали побоювання щодо відносин Мюллера з Комі. Трент Френкс і Енді Біггс, обидва республіканці з Арізони, закликали Мюллера до відставки з цієї причини.

Мюллера також звинувачують в тому, що ФБР погодилося заплатити колишньому офіцеру MI6 Крістоферу Стілу за збір розвідданих про зв'язки Трампа з Росією.

Як відомо, Стіла вважають автором компрометуючого досьє про президента США Дональда Трампа, яке Мюллер використовує в ході розслідування.

Нагадаємо, 9 травня Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом Комі заявив, що Трамп просив його дати спокій раднику Майклу Флінну й припинити розслідування його можливих зв'язків із росіянами.

27 жовтня стало відомо, що ФБР висунуло перші звинувачення у справі про втручання Росії у вибори за результатами розслідування Мюллера.

Переклад скандального документа, в якому йдеться про нібито зв’язки представників компанії Трампа з РФ, можна прочитати за даним лінком: "В чому звинувачують Трампа? Переклад скандального документа про зв’язки з РФ та компромат".