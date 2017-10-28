У Трампа хотят уволить советника ФБР, который расследует его связи с РФ

Представители Республиканской партии США призывают к отставке специального прокурора ФБР Роберта Мюллера, который расследует вмешательство РФ в американские выборы.

Об этом сообщает Fox News.

Критики считают, что Мюллер дискредитировал себя тесными контактами с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, уволенным президентом США Дональдом Трампом.

"Мюллер скомпрометирован очевидным конфликтом интересов, будучи близким к Коми", - заявил конгрессмен Трент Фрэнкс (республиканец от штата Аризона), который впервые потребовал оставки Мюллера еще летом.

"Возникновение конфликта (интересов - ред.) достаточно для того, чтобы считать Мюллера нарушителем кодекса. Разоблачения последних недель только усилили этот вопрос", - сказал он.

Губернатор Нью-Джерси республиканец Крис Кристи, бывший федеральный прокурор и союзник Трампа, также предположил, что Мюллер должен рассмотреть возможность отставки.

"Если изложенные нам факты являются правдой, то должностное лицо ранга Мюллера должно уйти в отставку", - заявил Кристи.

Эти призывы звучат не впервые. Конгресссмены-республиканцы в течение лета выражали опасения относительно отношений Мюллера с Коми. Трент Фрэнкс и Энди Биггс, оба республиканцы из Аризоны, призвали Мюллера к отставке по этой причине.

Мюллера также обвиняют в том, что ФБР согласилось заплатить бывшему офицеру MI6 Кристоферу Стилу за сбор разведданных о связях Трампа с Россией.

Как известно, Стила считают автором компрометирующего досье о президенте США Дональде Трампе, которое Мюллер использует в ходе расследования.

Напомним, 9 мая президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми, назначенного на должность еще во времена администрации Барака Обамы.

Как известно, Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

Впоследствии Коми заявил, Трамп просил его оставить в покое советника Майкла Флинна и прекратить расследование возможных связей с россиянами.

27 октября стало известно, что ФБР выдвинуло первые обвинения по делу о вмешательстве России в выборы по результатам расследования Мюллера.

Перевод скандального документа, в котором говорится о якобы связи представителей компании Трампа с РФ, можно прочитать по ссылке: "В чем обвиняют Трампа? Перевод скандального документа о связях с РФ и компромате".