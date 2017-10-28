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СЦКК: Бойовики обстріляли Широкине з мінометів

Субота, 28 жовтня 2017, 10:48
СЦКК: Бойовики обстріляли Широкине з мінометів
24tv.ua

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації заявила, що у п’ятницю бойовики ОРДО обстріляли з мінометів  околиці селища Широкине Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Вчора, 27 жовтня поточного року, НЗФ ОРДО обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів позиції підрозділів Збройних сил України в АТО, розташовані на околиці селища Широкине поблизу Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

У СЦКК зазначають, що внаслідок обстрілів постраждали будівлі мирних мешканців селища.

Як повідомлялося, загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я, у тому числі застосовуючи заборонену 122-мм артилерію. У результаті бойових дій двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення.

Українська правда

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Теми: АТОДонецька областьОРДЛО
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