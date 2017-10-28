Облава Jugendhub: У діях силовиків знайшли низку правопорушень

Своїми діями під час облави, обшуків та затримань у "Jugendhub" правоохоронці порушили низку статей Кримінального процесуального, Кримінального кодексу та Конституції.

Про це йдеться у повідомленні юридичної компанії "Міллер", адвокат якої разом з представником ЮК "Юскутум" - адвокатом Ксенією Проконовою - представлятиме інтереси затриманих осіб.

Юристи підкреслюють, що правоохоронці, які увірвалися у приміщення, не пред’явили ухвалу слідчого судді щодо проведення слідчих дій, чим порушено ч. 3 ст. 236 КПК.

"Під час проведення слідчих дій було застосовано фізичну силу до відвідувачів закладу, чим вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 365 КК. Перед проведенням слідчої дії представники правоохоронних органів не роз’яснили особам, до яких було застосовано такі дії, їх права і обов’язки, передбачені КПК, а також відповідальність, що встановлена законом, чим порушили ч.3 ст.223 КПК", - зазначають юристи.

Окрім того, було вилучено майно без дотримання норм ст. 236 КПК, проведено обшуки в інших приміщеннях, не вказаних в ухвалі, чим порушено ст. 30 Конституції України, а також ч.5 ст.236 КПК.

Обшукано майже всіх відвідувачів, чим порушено норми ч.3 ст. 208, ст. ст. 223, 236 КПК. Окрім вищевказаних порушень, відвідувачів закладу без оформлення документів, як передачає норма ст. 104 КПК, частково направлено в райвіділ поліції на вул. Герцена,9.

"Досі залишається незрозумілим питання, на підставі якого нормативного документу понад два десятки людей було направлено у Деснянський військовий комісаріат. Такі дії не передбачені жодним нормативним документом", - підкреслюють юристи.

За їх словами, згідно з чинними нормами Кримінального процесуального кодексу України, представники Нацполіції мали право виключно на проведення обшуку в місці, зазначеному в ухвалі, вилучати тільки ті речі, які зазначено в ухвалі та проводити обшук, відповідно до ухвали, в обсязі, необхідному тільки для досягнення мети обшуку.

Як зазначив у свою чергу адвокат компанії "Мілер" Роман Стоічев, у випадку із затриманням людей у "Jugendhub", які "ухиляються від призову на строкову службу", процедуру їх призову порушено.

"Фактично це незаконне затримання/утримання осіб (позбавлення волі)", - заявив Стоічев.

"Призовники зобов'язані за викликом прибути до військкомату, по прибуттю вони проходять медкомісію, яка визначає їх придатність до військової служби, роду військ. Далі їх, у разі придатності до військової служби, направляють до місця служби. У цьому випадку громадян було затримано під час обшуку, їм не було надано захисника з моменту їх затримання, у подальшому без їх волі і згоди їх передали до військкомату, де їх утримують без їх волі і згоди, і можливості вільно пересуватися, утримують безпідставно, нібито для перевірки інформації про можливе ухилення від військової служби, при цьому намагаються провести їм медичну комісію, направити до місця служби, можливо виконати будь-які ще дії", - зазначив адвокат.

Як відомо, в ніч на 28 жовтня поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату.

До відвідувачів було застосовано надмірну силу, їх били, обшукували та забирали особисті речі. При цьому силовики не пред'явили жодних документів.

У столичному главку поліції заявили, що під час обшуку у закладі "Jugendhub" затримали 17 осіб, у яких вилучили наркотичні засоби, виявлено 11 малолітніх та 32 особи, які ухиляються від призову на строкову службу.

У свою чергу представники юридичної компанії "Міллер" повідомили, що до затриманих під час облави у Jugendhub не пускають адвоката та родичів.

Українська правда