Теракт у Сомалі: кількість загиблих зросла до 23 осіб
Неділя, 29 жовтня 2017, 03:01
Кількість загиблих від вибуху у готелі Могадішо у суботу, 28 жовтня, зросла до 23 осіб.
Про це повідомляє Associated Press.
За інформацією агентства, у готелі досі триває перестрілка між службами безпеки та екстремістами.
Поліція заявляє, що з будівлі вдалося вивести 30 людей.
Як відомо, теракт стався після того, як біля готелю вибухнула закладена в автомобілі бомба.
Відповідальність за напад взяло на себе угрупування "Аш-Шаабаб", яке входить до структури "Аль-Каїда".
Раніше повідомлялося про 18 загиблих та десятки постраждалих.