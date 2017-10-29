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Теракт в Сомали: число погибших возросло до 23 человек

Воскресенье, 29 октября 2017, 03:01

Число погибших от взрыва в гостинице Могадишо в субботу, 28 октября, возросло до 23 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, в гостинице до сих пор идет перестрелка между службами безопасности и экстремистами.

Полиция заявляет, что из здания удалось вывести 30 человек.

Как известно, теракт произошел после того, как у отеля взорвалась заложенная в автомобиле бомба.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шаабаб", которая входит в структуру "Аль-Каида".

Ранее сообщалось о 18 погибших и десятки пострадавших.

Темы: теракт
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