У зоні АТО загинув військовий, ще двох поранено

У зоні проведення АТО протягом минулої доби один військовий загинув, ще двоє зазнали поранень, бойовики здійснили 16 обстрілів, 14 з них - прицільних.

Про це 29 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За даним штабу, український боєць загинув під час одного з обстрілів поблизу Авдіївки, поранення бійці отримали внаслідок нічного обстрілу у районі Майорська.

"НЗФ двічі обстріляли мирні населені пункти - у Водяному випустили 24 міни калібру 82-мм, а ввечері з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї пошкодили господарчу будівлю у Авдіївці", - повідомив Лисенко.

На донецькому напрямку бойовики здійснили найбільшу кількість обстрілів - 11, було обстріляно позиції сил АТО в районі Авдіївки, двічі – поблизу Невельського та Пісків. Окрім того вогонь бойовики вели в районі Майорська, Опитного, Кам’янки та Зайцевого.

На маріупольському напрямку бойовики здійснили 4 прицільних обстріли - поблизу Павлополя, в районі Старогнатівки та Широкиного.