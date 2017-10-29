Блищик: Стрілянина у столичному ресторані - замах на вбивство

Поліція кваліфікує стрілянину у київському ресторані на Печерську, внаслідок якої одна людина отримала вогнепальне поранення у голову, як замах на вбивство.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик.

"Cлідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство, ст. 115 КК України (Умисне вбивство), за ст. 15 КК (Замах на злочин), яка передбачає до 15 років позбавлення волі", - сказала Блищик.

Особистість потерпілого встановлено -це уродженець Львівської області 1975 року народження, який останнім часом проживав у Києві.

"Спочатку зайшов до закладу потерпілий, він просидів буквально хвилин 10, потім до нього підійшли троє чоловіків, вони почали лаятися. У розпал цього конфлікту один з них дістав зброю і вистрілив потерпілому в голову. Його стан важкий, він в лікарні під наглядом медиків... Ми також виявили камери відеоспостереження, які зафіксували трьох зловмисників, двоє з них - люди молодого віку, третій - старшого віку. За словами свідків і очевидців, вони кавказької зовнішності. Зараз на їх пошуки орієнтовано усі наряди поліції - патрульні та оперативний блок", - повідомила Блищик.

З місця події вилучено та відправлено на експертизу стріляну гільзу.

"Після дослідження можна буде точно сказати, чи була зброя бойовою чи травматичною", - зазначила речниця столичної поліції.

Як відомо, у Києві в одному з ресторанів сталася стрілянина, внаслідок якої поранень зазнав чоловік.