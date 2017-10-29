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Блищик: Стрельба в столичном ресторане - покушение на убийство

Воскресенье, 29 октября 2017, 13:10

Полиция квалифицирует как покушение на убийство стрельбу в киевском ресторане на Печерске, в результате которой один человек получил огнестрельное ранение в голову.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Следователи квалифицируют это событие как покушение на убийство, ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), по ст. 15 УК (покушение на преступление), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы", - сказала Блищик.

Личность потерпевшего установлена ​​- это уроженец Львовской области 1975 года рождения, который в последнее время проживал в Киеве.

"Сначала зашел в заведение потерпевший, он просидел буквально минут 10, потом к нему подошли трое мужчин, они начали ругаться. В разгар этого конфликта один из них достал оружие и выстрелил потерпевшему в голову. Его состояние тяжелое, он в больнице под наблюдением медиков", - сообщила Блищик.

"Мы также обнаружили камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали троих злоумышленников, двое из них - люди молодого возраста, третий - постарше. По словам свидетелей и очевидцев, они кавказской внешности. Сейчас на их поиски ориентированы все наряды полиции - патрульные и оперативный отдел", - сообщила Блищик.

С места происшествия изъята и отправлена на экспертизу стреляная гильза. 

"После исследования можно будет точно сказать, было оружие боевым или травматическим", - отметила пресс-секретарь столичной полиции.

Как известно, в Киеве в одном из ресторанов произошла стрельба, в результате которой ранения получил мужчина.

Темы: Киевполиция
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